При награждении Большунова на Олимпиаде произошел конфуз: видео

Завоевавший первое российское золото Олимпиады-2022 лыжник Александр Большунов случайно сломал пьедестал во время церемонии награждения. Видео с забавным эпизодом уже разошлось по соцсетям.
Российский спортсмен встал на пьедестал, и начал радостно прыгать на нем. Из-за этого от пьедестала отвалился баннер с символикой Олимпийских игр. Спортсмен присел на одно колено и начал прикреплять его на место. Затем встал и принял награду из рук организаторов.
Фанаты Большунова с юмором отреагировали на инцидент в Telegram-канале «Александр Большунов»:
«Сломал – сделал»
«Наши парни могут все»
«Сделано в Китае»
«Богатырь!»
Сам победитель поделился эмоциями в Instagram.
«Ради такого стоит пройти такой путь! Я – олимпийский чемпион!» – написал спортсмен.
В воскресенье, 6 февраля, Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне 15x15 км на Олимпийских играх в Пекине. Теперь в его наградном активе золото Игр и Чемпионата мира, Кубка мира и Тур де Ски.