При награждении Большунова на Олимпиаде произошел конфуз: видео

Завоевавший первое российское золото Олимпиады-2022 лыжник Александр Большунов случайно сломал пьедестал во время церемонии награждения. Видео с забавным эпизодом уже разошлось по соцсетям.

Российский спортсмен встал на пьедестал, и начал радостно прыгать на нем. Из-за этого от пьедестала отвалился баннер с символикой Олимпийских игр. Спортсмен присел на одно колено и начал прикреплять его на место. Затем встал и принял награду из рук организаторов.

Фанаты Большунова с юмором отреагировали на инцидент в Telegram-канале «Александр Большунов»:

«Сломал – сделал»

«Наши парни могут все»

«Сделано в Китае»

«Богатырь!»

Сам победитель поделился эмоциями в Instagram.

«Ради такого стоит пройти такой путь! Я – олимпийский чемпион!» – написал спортсмен.