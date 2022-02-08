Определилась олимпийская чемпионка в биг-эйре

Фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь из Китая завоевала золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине россиянка Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50), Ксения Орлова не смогла преодолеть квалификацию.

Гу Айлин Эйлээнь 18 лет, она стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в этой дисциплине, также в ее активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года.