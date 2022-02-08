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Олимпиада-2022
1 час назад

Китайская фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре

ТАССиещё 6

Фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь из Китая завоевала золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Определилась олимпийская чемпионка в биг-эйре
Фото: © EPA-EFE/ROMAN PILIPEY© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Победительница показала результат 188,25 балла. Второе место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка Матильда Гремо (182,50).

Чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине россиянка Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50), Ксения Орлова не смогла преодолеть квалификацию.

Гу Айлин Эйлээнь 18 лет, она стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в этой дисциплине, также в ее активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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