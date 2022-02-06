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Олимпиада-2022
1 час назад

Навка назвала позором поведение украинской делегации после выступления Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о реакции украинских спортсменов после проката Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Навка: «Это позор, мне стыдно за украинских спортсменов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это позор. Спортсмены должны поддерживать друг друга. Во время Олимпийских игр всегда во всем мире останавливались неурядицы. Тем более, они молодые ребята. Зачем это делать? Это очень некрасиво. Стыдно за них», — передает слова Навки «Спорт-Экспресс».

Напомним, что украинские спортсмены не присоединились к всеобщим аплодисментам после проката Валиевой.

Украинским спортсменам запретили говорить по-русски

Валиева занимает первое место среди одиночниц в командном турнире после короткой программы. В общем зачете командного первенства Россия лидирует с 45-ю очками, на три балла опережая американцев.

Завтра командный турнир продолжится выступлением одиночниц с произвольной программой, а также выступлением спортивных и танцевальных пар.

Действующими чемпионами в этом виде программы являются канадские спортсмены. В 2018 году россияне стали вторыми.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на поведение украинских болельщиков.

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