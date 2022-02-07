С новоявленным олимпийским чемпионом из России случился курьёз на награждении.

Эмоции после победы Александра Большунова в скиатлоне никак не улягутся. Ещё бы! Первое золото на Олимпиаде, да ещё и с разгромом Йоханесса Клебо. Кажется, такой сценарий не могли себе представить даже самые преданные фанаты российского спортсмена. Нашего чемпиона поздравляют все. Здесь и президент страны Владимир Путин, и главный тренер лыжной сборной Елена Вяльбе, и прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Страна ликует.

Но даже больший эмоциональный всплеск чем болельщики, пережил сам Большунов, завоевавший первое золото Олимпиады в карьере. Уже когда Александр пересекал финишную черту, было понятно, что сдерживаться он не будет. Ещё на финишной прямой в руках у него появился флаг Олимпийского комитета страны. После завершения гонки чемпион целовал лыжи и выдал очень эмоциональный спич, признавшись, что за несколько дней до триумфа даже плакал.

«Все тренировки, которые я проводил, была уверенность в том, что я могу выиграть. 3-4 дня назад я тренировался здесь, на трассе, и моя скорость была ниже тренировочной. Я реально плакал. Я понимал, что организм не вывозит. Я не стал доделывать работу и уехал домой, но, видимо, это всё было нужно, чтобы сегодня было идеальное состояние.

Юрий Викторович сначала не понимал, что происходит, но верил, что работа была проделана, и успокаивал меня. За день до соревнований мы созванивались, он сказал, всё будет зашибись, будь спокоен.

С виду легко пришла победа, но олимпийским чемпионом нельзя стать просто так. Приходилось многое пережить, чтобы одержать победу. Что творится в медиа и какие новости сейчас, я не знаю. Победу посвящаю всем болельщикам, своим родным, которые переживают. Хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Это главный подарок, который я ему могу подарить», — сказал Большунов.

Ну а в самый торжественный момент, во время церемонии награждения, не обошлось без курьёза. И снова виной тому стали эмоции, которых было слишком много. Взбираясь на пьедестал почёта, Александр от радости прыгнул. Тут случилось неожиданное, пьедестал сломался, если быть точнее, повредился. Когда победитель прыгнул на верхнюю ступень, от неё отвалилась накладка с изображением олимпийских колец. Александр пытался её поднять, но сделать этого не сумел, так что инициатива всё починить успехом не увенчалась. Похоже, пьедестал китайского производства не выдержал краш-теста от нашего чемпиона. Впрочем, сегодня важно лишь то, что сам Большунов прошёл через все испытания и добрался до заветного золота.