Анонс третьего медального дня Олимпиады в Пекине

На Олимпиаде в Пекине в понедельник будет разыграно девять комплектов наград. В командном турнире по фигурному катанию состоятся три последних вида программы. Россия опережает ближайшего преследователя на три балла в общем зачёте. В санном спорте борьбу за медали начнут Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Екатерина Катникова. А в индивидуальной гонке у биатлонисток основные надежды связаны с Ульяной Нигматуллиной.

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Биатлон: первая личная гонка

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В понедельник российские биатлонистки постараются продлить удачную серию и после смешанной эстафеты взять медали в женской индивидуальной гонке. Процедура выбора состава оказалась достаточно простой. Тренерскому штабу оставалось определить лишнего в пятёрке Евгения Буртасова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Было решено оставить в запасе быструю, но нестабильную Казакевич.

Откровенно говоря, в этом виде ждать от команды удачного результата будет сложно. Главные надежды связаны с Нигматуллиной, которая способна чисто отработать на огневых рубежах. Неслучайно в текущем сезоне КМ именно она дважды была лучшей в составе сборной. В Эстерсунде Ульяна стала пятой, а в Антерсельве — десятой. При условии ошибок со стороны соперниц уроженка Удмуртии способна подняться в тройку. Правда, в смешанной эстафете она сама не справилась со стрельбой, допустив пять промахов.

Лидеру сборной Резцовой придётся сложнее, поскольку она комфортнее чувствует себя в контактных гонках и допускает слишком большое количество осечек для индвидуалки. Хотя на уже упомянутом этапе в Эстерсунде она с одним промахом неожиданно стала восьмой.

Хватает претендентов на награды в «биатлонной классике» и в других странах. В первую очередь речь идёт о Маркете Давидовой, завоевавшей Малый хрустальный глобус в этом виде. Она же является действующей чемпионкой мира. Как правило, удачно проявляет себя в индивидуалках и опытная Доротея Вирер, завоевавшая золото на первенстве планеты в 2020-м. Наконец на медали будут претендовать сильнейшие шведки и норвежки: лидер общего зачёта КМ Марте Рёйселанд, а также сёстры Эльвира и Ханна Эберг. Последняя как раз финишировала первой в гонке на 15 км в Пхёнчхане.

Фигурное катание: равзязка в командном турнире

А вот в командном турнире по фигурному катанию России практически гарантированы золотые награды. Перед тремя заключительными видами сборная лидирует в общем зачёте, на три очка опережая США и на шесть — Японию. Североамериканцам для того, чтобы захватить лидерство, потребуется совершить чудо при том, что они не располагают таким сильным составом.

В понедельник состоятся произвольные программы в соревновании женщин, танцах на льду и у спортивных пар. Главная интрига касалась возможных замен в ростере отечественного коллектива — поберегут ли в штабе лидеров перед личным первенством и дадут ли возможность завоевать медали другим людям, например, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Но было решено оставить его без изменений. Таким образом, вновь выйдут на лёд Камила Валиева, которая только в воскресенье откатала короткую программу, Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Последние в первой части заняли вторые места и теперь постараются подняться выше. Ну а капитан команды Кацалапов имеет отличную возможность стать двукратным олимпийским чемпионом в этом виде.

Санный спорт: премьера у женщин

Мужчины в отсутствии заболевшего коронавирусом Никиты Трегубова побороться за награды не сумели. Теперь в бой предстоит вступить женщинам, которые, к счастью, обошлись без потерь. Самое главное, находится в строю лидер сборной Татьяна Иванова. Для неё возвращение в Пекин станет особенно непростым, ведь уроженка Пермской области в ноябре получила на олимпийской трассе травму ноги. Но она сделала всё, чтобы форсировать восстановление, и уже в начале января дважды поднялась в тройку на этапе КМ в Сигулде. Однако некоторые ограничения всё же оставались. Например, до недавнего времени она не могла самостоятельно носить сани на старт, чтобы не нагружать ногу.

Хороший результат способны показать и две другие россиянки: дочь прославленного саночника Альберта Демченко Виктория, располагающаяся выше всех подруг по команде в общем зачёте КМ — на шестой строчке, и Екатерина Катникова. Последняя уже в Китае сумела приятно удивить, в двух тренировочных заездах показав лучший результат.

Главной же фавориткой Игр является настоящая легенда санного спорта Натали Гайзенбергер. Ещё на Олимпиаде в Ванкувере немка взяла бронзу в одиночках, а в Сочи и Пхёнчхане никому не отдавала первое место. С учётом победы в эстафете в Южной Корее она имеет возможность стать пятикратной олимпийской чемпионкой. Бросить перчатку 34-летней соотечественнице намерена Юлия Таубиц. Она не оставила шансов соперницам в прошлом сезоне КМ и лидирует в общем зачёте турнира в текущем. Также именно Таубиц удалось выиграть последнее первенство планеты.

Конькобежный спорт: поход за первой наградой

В первые соревновательные дни российские конькобежцы не сумели завоевать ни одной медали. В понедельник у женщин появится возможность исправить недочёт на 1500 м. После завершения карьеры Иреной Вюст этот вид является одним из самых непредсказуемых на ОИ. В том числе удивить готовы отечественные спортсменки. Так, Елизавета Голубева располагается на высокой четвёртой позиции в зачёте КМ, хотя ни разу не попала в тройку. А Евгения Лаленкова, неудачно выступившая в Пекине на 3000 м, взяла бронзу на ЧМ-2021 на отдельных дистанциях. Компанию им составит Елена Сохрякова.

Но главной фавориткой стоит признать Бриттани Боу, в 33 года переживающую вторую молодость. Комфортнее американка чувствует себя на более коротких дистанциях, но способна выстрелить и на 1500 м. С большой долей вероятности для ветерана это последние Игры в карьере и финальная возможность подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Главными оппонентками Боу станут японки Аяно Сато и Михо Такаги.

Шорт-трек: финалы в двух видах

В родственном конькобежному спорту шорт-треке россиян пока преследуют неудачи. В полуфинале смешанной эстафеты сборную наказали за блокировку китайцев, а на дистанции 1000 м у мужчин сенсационно не сумел преодолеть квалификацию Семён Елистратов, который в текущем сезоне КМ однажды взял серебро в этом виде. Денис Айрапетян за нарушение правил вовсе был дисквалифицирован и теперь не сможет побороться даже за попадание в финал B.

Зато у женщин на 500 м в четвертьфинал пробились Софья Просвирнова и Елена Серёгина. Однако им подняться на подиум поможет лишь большая удача. Вероятно, придётся со стороны наблюдать за противостоянием опытной Арианны Фонтаны, действующей олимпийской чемпионки на самой короткой дистанции, и молодой Сюзанне Схюлтинг. Представительница Нидерландов изначально специализировалась на более длинных расстояниях, но на последнем ЧМ в Дордрехте произвела фурор, завоевав пять золотых наград, в том числе на 500 м.

Горнолыжный спорт: надежда на погоду

В этом виде первые награды разыграют женщины. Болельщики станут свидетелями интереснейшей борьбы в гигантском слаломе. К сожалению, двукратная чемпионка Универсиады Екатерина Ткаченко на Кубке мира считанное количество раз поднималась в очковую зону. В текущем сезоне ей это удалось лишь однажды, когда девушка заняла 23-е место на этапе в Краньска-Горе.

Основное же сражение развернётся между Микаэлой Шиффрин и Сарой Хектор. Действующая олимпийская чемпионка в этом виде постарается отразить нападки набравшей невероятную форму шведки. Скандинавка выиграла три гонки из последних четырёх в рамках КМ и возглавила общий зачёт. Однако на её пути за несколько дней до открытия Игр едва не встал коронавирус. По информации СМИ, по прилёте в Пекин два члена шведской сборной по горнолыжному спорту сдали положительные тесты. Хектор в их числе не оказалось, и остаётся надеяться, COVID-19 не настигнет её в последний момент.

Многое будет зависеть и от погоды. Например, в воскресенье в Китае должен был пройти скоростной спуск, но он оказался перенесён на более позднюю дату из-за сильного ветра.

Прыжки на лыжах с трамплина: дебютный вид

Болельщики привыкли к тому, что в этом виде россияне, как правило, не блещут результатами. Однако в Пекине всё сложилось иначе. У мужчин в индивидуальном первенстве Евгений Климов занял пятое место, а Данил Садреев — восьмое. У женщин Ирина Аввакумова расположилась на седьмой строчке, а Ирма Махиня — на десятой.

После такого они, складывается впечатление, способны достойно выступить и в дебютирующем на ОИ смешанном командном первенстве. Тем более в состав попала вся указанная выше четвёрка. Собственно, на ЧМ-2021 Аввакумова, Садреев, Махиня и Климов оказались седьмыми.

Сноуборд: финал без россиян

В финале этого вида россияне не выступят. Единственный представитель страны Владислав Хадарин в квалификации занял только 15-е место. Зато борьба за победу обещает получится жаркой. На золото претендуют сразу несколько человек. Здесь и действующий олимпийский чемпион Редмонд Джерард, и лидирующий в общем зачёте КМ Себастьен Тутан, и хозяин трассы Су Имин, который неожиданно уверенно первенствовал в предварительном раунде.

Хоккей: сражение с Канадой

В понедельник женскую сборную России по хоккею ждёт очередное тяжёлое испытание. В субботу она померилась силами с действующими олимпийскими чемпионками из США, а теперь бросит вызов другому фавориту — Канаде. Подопечным Евгения Бобарико потребуется сотворить чудо, чтобы остановить североамериканок. Ещё больше осложняет задачу вспышка коронавируса, выбившая из строя целый ряд исполнительниц.