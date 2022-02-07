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Олимпиада-2022
2 часа назад

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире на ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действующие чемпионы мира и Европы среди спортивных пар набрали по итогам своего проката 145,20 балла.

Второе место место заняли японцы Рику Миюра и Рюити Кихара (139,60), а тройку лучших замкнули китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).

Таким образом, Мишина и Галлямов принесли сборной России 10 баллов в копилку в командном зачёте.

В командных соревнованиях остались только произвольные программы танцевальных дуэтов и душек, которые будут представлены 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов с падением откатали произвольную программу в командном турнире.
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