Российские фигуристы лидировали в командном турнире ОИ

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После того как танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе заняли второе место и принесли команде девять очков, отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золото. На счету отечественной команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У сборной США 58 очков, у японцев — 54.