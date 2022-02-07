Сборная России возглавила медальный зачет Олимпиады-2022

Благодаря победе российских фигуристов в командном турнире национальная команда поднялась на первую строчку медального зачета Олимпийских игр - 2022 в Пекине.

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7 февраля проходят заключительные соревнования в командном фигурном катании. Первыми на лед вышли спортивные пары с произвольной программой, где россияне Александр Галлямов и Анастасия Мишина заняли первое место.

Далее соревновались пары в танцах на льду, продемонстрировав произвольный танец. В этой дисциплине вторыми стали россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Этот результат позволил России досрочно одержать победу в командных соревнованиях. Всего у сборной России два золота, два серебра и две бронзы.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов объяснили свое падение в произвольной программе на ОИ-2022.