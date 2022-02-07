Российские фигуристы лидировали в командном турнире ОИ

Российская сборная по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает «Лента.ру».

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После того как российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов в произвольной программе заняли второе место, принеся команде девять очков, отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золотую медаль.

На счету нашей команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У американской сборной 58 очков, у представителей Японии — 54.

Кроме Синициной и Кацалапова сборную РФ на турнире представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Эта золотая награда командного олимпийского турнира фигуристов стала для России вторым в истории. В первый раз российские фигуристы одержали победу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посоветовала не смотреть командный турнир на Олимпийских играх — 2022, где после первого дня соревнований Россия занимала второе место, уступая команде США.