Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
Олимпиада-2022
3 часа назад

Сборная России стала лидером медального зачета Олимпиады-2022

Сборная России после победы в командном турнире фигуристов занимает первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

Сборная России возглавила медальный зачет Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоялась 4 февраля на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на Играх под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами россиян стали капитан сборной РФ по хоккею Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. За открытием Олимпиады с трибун наблюдал президент России Владимир Путин.

В ходе выступлений 6 февраля лыжник Александр Большунов победил на соревнованиях по скиатлону и принес российской сборной золотую медаль. Россиянин Денис Спицов с результатом (1.11,0) получил в этом виде спорта серебряную медаль.

Также серебро в скиатлоне завоевала Наталья Непряева. Бронзу команде в могуле принесла фристайлистка Анастасия Смирнова. В активе российских спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире. Вторыми стала команда США, третьими - спортсмены из Японии.

Второе место в медальном зачете сейчас занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье - Швеции (2-0-0).

Ранее стало известно, что за золотые олимпийские медали российские спортсмены получат по 4 млн рублей. Серебряным призерам Игр власти выделят по 2,5 млн рублей, за бронзу - по 1,7 млн.

41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители