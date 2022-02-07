Сборная России возглавила медальный зачет Олимпиады-2022

Сборная России после победы в командном турнире фигуристов занимает первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

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Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоялась 4 февраля на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает на Играх под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами россиян стали капитан сборной РФ по хоккею Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. За открытием Олимпиады с трибун наблюдал президент России Владимир Путин.

В ходе выступлений 6 февраля лыжник Александр Большунов победил на соревнованиях по скиатлону и принес российской сборной золотую медаль. Россиянин Денис Спицов с результатом (1.11,0) получил в этом виде спорта серебряную медаль.

Также серебро в скиатлоне завоевала Наталья Непряева. Бронзу команде в могуле принесла фристайлистка Анастасия Смирнова. В активе российских спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире. Вторыми стала команда США, третьими - спортсмены из Японии.

Второе место в медальном зачете сейчас занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье - Швеции (2-0-0).