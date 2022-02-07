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Олимпиада-2022
3 часа назад

Канадские хоккеистки отказались выходить на матч с россиянками на ОИ

Начало матча женской сборной Канады по хоккею и российской команды отложили из-за отказа канадок выходить на лед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Канадские хоккеистки отказались выходить на матч с россиянками на ОИ
Фото: ReutersReuters

Матч должен был начаться в 07:10 по московскому времени.

CBC сообщил, что канадки отказались играть, пока им не предоставят результаты тестов россиянок на коронавирус.

По информации TSN, игра началась с опозданием более чем на час, хоккеистки обеих команд вышли на лед в масках.

Российские хоккеистки находились на карантине в Олимпийской деревне с 31 января по 2 февраля из-за вспышки коронавируса в команде. 4 февраля состоялась их первая игра. В первом матче группового турнира Олимпиады в Пекине россиянки обыграли Швейцарию со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Игра с США 5 февраля завершилась со счетом 5:0 в пользу американок.

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