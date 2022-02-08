"Мне очень жаль": Йерсем о возрасте современных фигуристов

"Мне очень жаль. У сегодняшних спортсменов не очень долгая спортивная карьера в мировом топе. Я критически отношусь к тому, как это способствует эксплуатации молодых спортсменов. Лучшие становятся моложе. Было бы лучше для спорта и интереса, если бы спортсменам удавалось оставаться подольше", — сказал Йерсем.