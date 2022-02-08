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Олимпиада-2022
46 минут назад

"Мне очень жаль": Йерсем высказалась о возрасте современных фигуристов

Газета.Ruиещё 2

Норвежская фигуристка Камилла Йерсем поделилась мнением о юном возрасте современных фигуристов. Ее слова передает NRK.

"Мне очень жаль": Йерсем о возрасте современных фигуристов
Фото: Robert Deutsch/ReutersRobert Deutsch/Reuters

"Мне очень жаль. У сегодняшних спортсменов не очень долгая спортивная карьера в мировом топе. Я критически отношусь к тому, как это способствует эксплуатации молодых спортсменов. Лучшие становятся моложе. Было бы лучше для спорта и интереса, если бы спортсменам удавалось оставаться подольше", — сказал Йерсем.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступал Марк Кондратюк, Камила Валиева спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее Камилла Йерсем поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

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