"Мне очень жаль": Йерсем о возрасте современных фигуристов

Норвежская фигуристка Камилла Йерсем поделилась мнением о юном возрасте современных фигуристов. Ее слова передает NRK.
"Мне очень жаль. У сегодняшних спортсменов не очень долгая спортивная карьера в мировом топе. Я критически отношусь к тому, как это способствует эксплуатации молодых спортсменов. Лучшие становятся моложе. Было бы лучше для спорта и интереса, если бы спортсменам удавалось оставаться подольше", — сказал Йерсем.
Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступал Марк Кондратюк, Камила Валиева спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее Камилла Йерсем поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.