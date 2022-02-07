Нападающая женской сборной России по хоккею Александра Вафина в эфире «Матч ТВ» рассказала о своих впечатлениях от первого периода матча группового этапа на Олимпиаде в Пекине с командой Канады.
Встреча задержалась на час из-за отказа канадок выходить на лед. Они мотивировали свое решение тем, что у россиянок не было актуальных результатов тестирования на коронавирус. В итоге хоккеистки вышли на лед в медицинских масках.
— Ваша реакция на то, что произошло?
— Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Мы не совсем понимаем, что произошло. Мы дождались информации, матч позже начался. Сейчас все, в принципе, нормально.
— Поведение канадок вас не удивило?
— Нет, не удивило.
— Как вы себя чувствуете, играя в масках?
— Непривычно. Но сейчас такая ситуация, мы должны принимать требования, которые нам предъявляют, и играть так, как можем. Все, что у нас есть, — это игра. Спасибо, что нам вообще дали сыграть этот матч.
— Короткий итог первого периода?
— Нужно подсобраться, доводить моменты до логического завершения и не ошибаться в своей зоне.
На данный момент идет второй период, россиянки проигрывают со счетом 0:4.