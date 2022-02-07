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Олимпиада-2022
1 час назад

«Спасибо, что нам вообще дали сыграть» — хоккеистка сборной России Вафина о матче с Канадой в медицинских масках

Нападающая женской сборной России по хоккею Александра Вафина в эфире «Матч ТВ» рассказала о своих впечатлениях от первого периода матча группового этапа на Олимпиаде в Пекине с командой Канады.

«Спасибо, что нам вообще дали сыграть»
Фото: ReutersReuters

Встреча задержалась на час из-за отказа канадок выходить на лед. Они мотивировали свое решение тем, что у россиянок не было актуальных результатов тестирования на коронавирус. В итоге хоккеистки вышли на лед в медицинских масках.

— Ваша реакция на то, что произошло?

— Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Мы не совсем понимаем, что произошло. Мы дождались информации, матч позже начался. Сейчас все, в принципе, нормально.

— Поведение канадок вас не удивило?

— Нет, не удивило.

— Как вы себя чувствуете, играя в масках?

— Непривычно. Но сейчас такая ситуация, мы должны принимать требования, которые нам предъявляют, и играть так, как можем. Все, что у нас есть, — это игра. Спасибо, что нам вообще дали сыграть этот матч.

— Короткий итог первого периода?

— Нужно подсобраться, доводить моменты до логического завершения и не ошибаться в своей зоне.

На данный момент идет второй период, россиянки проигрывают со счетом 0:4.

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