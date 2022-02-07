Женская сборная России по хоккею крупно проиграла Канаде

Российские хоккеистки проиграли сборной Канады со счетом 1:6 в матче группового этапа Олимпиады в Пекине. Об этом рассказал «Чемпионат».

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Игра началась с опозданием на час: канадские спортсменки отказывались выходить на лед, пока им не предоставят результаты тестов россиянок на коронавирус. В итоге спортсменки все же начали игру, но в масках.

Перед третьим периодом россиянки получили результаты тестов и сняли маски, но канадки продолжили играть в них.

Как отмечает РИА Новости, игру в масках раскритиковал главврач «Спартака». Он подчеркнул, что ношение маски во время матча приводит к дополнительному стрессу для организма, это «категорически запрещено».

Российские хоккеистки находились на карантине в олимпийской деревне с 31 января по 2 февраля из-за вспышки коронавируса в команде. 4 февраля состоялась их первая игра. В первом матче группового турнира Олимпиады в Пекине россиянки обыграли Швейцарию со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Игра с США 5 февраля завершилась со счетом 5:0 в пользу американок.