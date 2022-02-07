Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
Олимпиада-2022
32 минуты назад

Канадские хоккеистки разгромили россиянок на ОИ

Российские хоккеистки проиграли сборной Канады со счетом 1:6 в матче группового этапа Олимпиады в Пекине. Об этом рассказал «Чемпионат».

Женская сборная России по хоккею крупно проиграла Канаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра началась с опозданием на час: канадские спортсменки отказывались выходить на лед, пока им не предоставят результаты тестов россиянок на коронавирус. В итоге спортсменки все же начали игру, но в масках.

Перед третьим периодом россиянки получили результаты тестов и сняли маски, но канадки продолжили играть в них.

Как отмечает РИА Новости, игру в масках раскритиковал главврач «Спартака». Он подчеркнул, что ношение маски во время матча приводит к дополнительному стрессу для организма, это «категорически запрещено».

Российские хоккеистки находились на карантине в олимпийской деревне с 31 января по 2 февраля из-за вспышки коронавируса в команде. 4 февраля состоялась их первая игра. В первом матче группового турнира Олимпиады в Пекине россиянки обыграли Швейцарию со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Игра с США 5 февраля завершилась со счетом 5:0 в пользу американок.

Сейчас российские спортсменки находятся на третьем месте. В последнем матче группового этапа - 8 февраля - они встретятся с командой Финляндии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители