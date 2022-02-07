Сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте Игр

Сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это стало известно после победы шведской горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе.

Фото: DAVID RAMOS/GETTY IMAGES DAVID RAMOS/GETTY IMAGES

Благодаря данному результату Швеция поднялась на первое место с 3 золотыми медалями. Примечательно, что шведские спортсмены в Пекине пока завоёвывали только золото.

Сборная России (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы) опустилась на вторую строчку. Третьей идёт Норвегия (2-0-1).

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.