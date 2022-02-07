Американский актер Алек Болдуин остался под большим впечатлением от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», — написал артист.
Камила Валиева 7 февраля выиграла произвольную программу в командном турнире Олимпиады в Пекине. Во время исполнения четверного тулупа 15-летняя спортсменка упала, однако это не помешало ей удержать лидерскую позицию. После короткой программы она оказалась на первой строчке рейтинга с отрывом от ближайшей преследовательницы в 15 баллов.
Напомним, команда Олимпийского комитета России (ОКР) досрочно завоевала золотые медали своей номинации турнира. Также в составе ОКР выступал Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.