«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», — написал артист.