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Олимпиада-2022
43 минуты назад

Херманн выиграла индивидуальную гонку на ОИ-2022, Резцова — девятая

На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону. Победителем соревнований стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах.

Россиянки остались без медалей в индивидуальной гонке
Фото: ReutersReuters

Второй стала франуженка Анаис Шевалье-Буше. Она уступила победительнице 9,4 секунды и допустила один промах. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд, представляющая Норвегию. Она уступила победительнице 15,3 секунды, а также допустила два промаха.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. После второго огневого рубежа она и вовсе занимала второе место, но затем допустила два промаха, после чего лишилась шансов на медали. Неудачно гонку провела Ульяна Нигматуллина. Она допустила 10 промахов.

ОИ-2022. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Денизе Херрман (Германия) — 44:12.7 (1)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 9,4 (1)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) + 15, (2)

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