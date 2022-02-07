Россиянки остались без медалей в индивидуальной гонке

На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону. Победителем соревнований стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Она преодолела дистанцию за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах.

Фото: Reuters Reuters

Второй стала франуженка Анаис Шевалье-Буше. Она уступила победительнице 9,4 секунды и допустила один промах. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд, представляющая Норвегию. Она уступила победительнице 15,3 секунды, а также допустила два промаха.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. После второго огневого рубежа она и вовсе занимала второе место, но затем допустила два промаха, после чего лишилась шансов на медали. Неудачно гонку провела Ульяна Нигматуллина. Она допустила 10 промахов.

ОИ-2022. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Денизе Херрман (Германия) — 44:12.7 (1)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 9,4 (1)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) + 15, (2)