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Олимпиада-2022
44 минуты назад

Кристина Резцова: сейчас мне обидно, я зла на себя

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Она заняла девятое место. Ранее в составе сборной России Резцова завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Кристина Резцова: "Сейчас мне обидно, я зла на себя"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не знаю, почему допустила два промаха. Я была уверена в своей стрельбе. Первые три я попала. По идее, если бы задохнулась, то не попала бы первые выстрелы. Думаю, то, что я быстро бежала третий круг, никак не связано с промахами. А с чем связаны промахи —

Промахи сниться точно не будут. Узнаю, в чём была ошибка, и сделаю из этого выводы. Сейчас мне обидно, и я зла на себя, но дальше сегодняшнего дня это никуда не уйдёт. Шестой ход? Хорошо, на «пятнашке»!

Погода? Было менее нервно. Пристреливались без каких-либо эксцессов, всё было идеально. Сегодня идеальная погода, чтобы делать «ноль». Я знала, что будет намного холоднее, чем на разминке. Я пристреливалась в тёплых перчатках, тёплых чехлах на ботинках. Не замёрзла.

Группу я сама выбрала. Мы посовещались с тренерами по стрельбе и решили, что я побегу в третьей группе», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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