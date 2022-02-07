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Олимпиада-2022
2 часа назад

«Русских тут быть не должно»: в Норвегии оценили победы России на ОИ

Комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт заявил, что российский лыжник Александр Большунов показал на Играх в Пекине великолепный результат, но «проблема в том, что он и другие российские спортсмены не должны были выйти на старт этой Олимпиады».

«Русских тут быть не должно»: в Норвегии оценили победы России на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большунов завоевал золото в скиатлоне - смешанной лыжной гонке преследования, проходившей в два этапа по 15 километров. Его медаль стала первым золотом россиян на этой Олимпиаде. Серебро завоевал еще один россиянин - Денис Спицов.

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Салтведт отметил, что в конце гонке Большунов размахивал большим флагом, но не российским.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут участвовать в Играх под национальным флагом и использовать гимн РФ до конца 2022 года. Отстранение страны должно было продлиться четыре года, но спортивный арбитраж сократил срок до двух лет.

В Пекине российская сборная выступает как команда Олимпийского комитета России. На экипировке используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна в честь побед российских спортсменов играет первый концерт Чайковского.

Норвежский комментатор отметил, что флаг Большунова был белым с пятью олимпийскими кольцами и с «намеком на российский триколор на фоне».

«Это сбивает с толку - и это должно сбивать с толку. Ведь Россия до сих пор не может быть самой собой на Олимпийских играх. Именно поэтому организаторы, россияне и МОК максимально плотно работают над пределом дозволенного», - заявил Салтведт.

По его мнению, аббревиатура ROC «стала чистой воды провокацией» и наказание WADA перестало иметь реальное значение.

«Чего и хотел МОК. Они хотели привлечь к Играм одну из крупнейших в мире спортивных держав - и то, что она приносит с собой от спонсоров. Такого быть не должно. Русских нельзя было допускать», - заявил журналист.

Он добавил, что единственным приемлемым ответом на «такое серьезное и систематическое допинговое мошенничество» был бы полный запрет на участие в Играх на четыре года.

«Не потому, что невинным спортсменам нельзя давать возможности осуществить свои олимпийские мечты. <…> Однако наказание без реальных последствий теряет свой основной смысл - предупредительный», - подчеркнул Салтведт.

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