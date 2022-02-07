Россия завоевала серебро в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ-2022

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряную медаль в смешанном командном многоборье на Олимпийских играх в Пекине. Общее количество набранных баллов составило 890,3, передает «Спорт-Экспресс».

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Первое место в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине заняла сборная Словении с результатом 1001,5 балла. Бронза досталась Канаде — 844,6 баллов.

Для сборной России это третья серебряная медаль на ОИ-2022. Помимо этого команда завоевала две золотые и две бронзовые медали. В общекомандном зачете Россия занимает второе место.

На первом находится Швеция с тремя золотыми медалями.