Россия завоевала серебро в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ-2022

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряную медаль в смешанном командном многоборье на Олимпийских играх в Пекине. Общее количество набранных баллов составило 890,3, передает «Спорт-Экспресс».
Второе место России принесли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.
Первое место в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине заняла сборная Словении с результатом 1001,5 балла. Бронза досталась Канаде — 844,6 баллов.
Для сборной России это третья серебряная медаль на ОИ-2022. Помимо этого команда завоевала две золотые и две бронзовые медали. В общекомандном зачете Россия занимает второе место.
На первом находится Швеция с тремя золотыми медалями.
Отметим, что последний раз России удавалось завоевать медаль в прыжках на лыжах с трамплина больше 50 лет назад. До этого на пьедестал становился еще представитель СССР. В 1968 году в Гренобле золотую медаль выиграл советский прыгун Владимир Белоусов.