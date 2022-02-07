Уткин — о серебре летающих лыжников: если бы сняли нас — сколько было бы воплей?

А тут сняли других. Не, ну наши-то молодцы, отпрыгали изо всех сил. Но тем не менее — в какую ж сторону повернулся мировой заговор против нас? С ума они все посходили?.. Ну, и так или иначе — нам помог казус. Когда казус нам мешает — СМИ раздувают, пока не лопнет. А тут что-то молчат.