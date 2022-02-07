Саша и Аня устроили баттл четверных прыжков в Пекине. Фигуристки наглядно показали, что федерация несправедливо лишила их медали.

Трудно представить, как обидно было Александре Трусовой и Анне Щербаковой, когда федерация фигурного катания России не допустила их до командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Фигуристкам недвусмысленно намекнули, что в них практически не верят, отдав предпочтение 15-летней фаворитке.

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Но Саша и Аня не стали унывать, а наоборот, разозлились. Ученицы Этери Тутберидзе вознамерились доказать чиновникам, что те ошиблись на их счёт, и провели сумасшедшую тренировку накануне важных стартов. Сильнейшие одиночницы своего поколения устроили настоящий баттл четверных прыжков на китайском льду.

Конкурировать с ними будет невероятно сложно. Даже несравненной Камиле Валиевой.

Трусова и Щербакова разозлились и бросили вызов федерации

Странное решение федерации лишило Александру Трусову и Анну Щербакову возможности стать олимпийскими чемпионками. Фигуристки до последнего ждали объявления списков участников на произвольную программу в командном турнире, но в итоге оказались за бортом. Россию представляла Камила Валиева; Ане же и Саше только и осталось, что готовиться к личному зачёту. И, похоже, девочки всерьёз настроились доказать чиновникам, что они были достойны золотой награды. Ученицы Этери Тутберидзе разозлились и выдали сумасшедшую тренировку накануне важных соревнований.

Обе спортсменки намерены исполнить в Пекине свой сложнейший контент. Трусова, по обыкновению, разминала пять четверных и в этот раз всё сделала практически идеально. Четверной флип, каскад из четверного и тройного тулупов, две невероятных комбинации с четверными лутцами — один с двойным тулупом, другой с тройным сальховом через ойлер — всё было выполнено идеально. Небольшая помарка на квад-сальхове ничуть не смазала впечатления от выступления Саши. Русская ракета как никогда близка к исполнению своей мечты. Она в прекрасной физической форме.

Не отстаёт и Анна Щербакова. Ещё пару месяцев назад в фигуристку практически уже никто не верил, но чемпионка мира наконец собралась и вышла на пик перед главным стартом четырёхлетия. Аня вернула четверной лутц и усилила программу двумя квад-флипами. Заявка почти такая же, как два года назад на победном чемпионате России — 2020 (тогда Щербакова исполнила два лутца и один флип). Фантастика! Интрига в женском одиночном катании закручивается с невероятной скоростью.

Золото Валиевой в личном зачёте Олимпиады под вопросом?

Лидера сборной Камилу Валиеву на тренировке никто не увидел. Фигуристка, выступившая с утра в произвольной программе командника, решила взять перерыв. Воспитанница «Хрустального» выдала блестящий прокат с тремя четверными и тройным акселем и даже с падением уверенно выиграла женский турнир.

Тем не менее за судьбу её золота становится тревожно. Камила допускает неточности, чего с ней практически не случалось в этом сезоне. А значит, что шанс на реванш у Трусовой и Щербаковой есть. Учитывая высокие оценки Валиевой за компоненты, фигуристкам необходимо брать чистотой исполнения элементов.

Камиле же нужно правильно настроиться и совладать с нервами. Ответственность за олимпийскую команду слегка обескуражила спортсменку, но теперь она готова бороться за личную награду. В успех Валиевой верит трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она отметила, что психологически фигуристка способна справиться с четырьмя прокатами в Пекине:

«История с неудачными личными прокатами Липницкой в Сочи не повторится. Валиева запросто может стать первой в истории нашей страны одиночницей с двумя золотыми медалями. Липницкая тогда свалилась на нас с небес, и у неё не было такого преимущества над соперницами. Валиева — фигуристка принципиально другого уровня. Прокат показал, что она способна совладать с нервами», — сказала Роднина Sport24.