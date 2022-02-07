Прогноз на четвертый день Олимпиады в Пекине

Наконец-то дождались своего часа лыжники-спринтеры. Напомню, один из лидеров мужской команды Сергей Устюгов специально снялся со скиатлона, чтобы лучше подготовиться к спринту свободным стилем. Тем более, что у него — проблемы со спиной. Кроме Устюгова побегут Александр Большунов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. У девушек — Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова и Христина Мацокина. Финалы — в три часа дня.
После провала биатлонисток старта индивидуальной гонки у мужчин ждешь с опасением. Примерно в час дня мы узнаем, смогут ли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили исправить впечатление после удручающей стрельбы девушек.
Второй комплект наград в санном спорте, на сей раз у женщин. Россию представляют Виктория Демченко и титулованная Татьяна Иванова. Иванова запросто могла взять медали Пхёнчхана, если бы не доклад Макларена. Таня защитила свою честь в Лозаннском арбитраже, однако, МОК так и не отправил нашей «звездочке» приглашение на зимнюю Олимпиаду в Корее. Мотивация для реванша — запредельная.
Привыкаем, что нашим видом спорта с некоторых пор является и сноуборд. Особенно — параллельный гигантский слалом. Завтра — решающие старты в этой дисциплине. У мужчин чуть ли не главным претендентом на победу будет сибиряк Дмитрий Логинов, выигравший два последних чемпионата мира — в 2019-м и 2021-м годах. А у девушек, абсолютно точно, звезда номер один — 18-летняя сахалиночка Софья Надыршина. Излишне добавлять, что она также — действующая чемпионка мира.
Хоккеистки готовятся к принципиальной битве с Финляндией, неизменными соперницами на всех турнирах в матчах за бронзу. Во вторник в 16:10 — встреча группового этапа. А у мужчин — последний тренировочный день перед олимпийским стартом. 9-го числа «Красная Машина» Алексея Жамнова сразится со Швейцарией. Увы, без травмированного форварда СКА Андрея Кузьменко. Зато прилетели в Пекин Плотников и Анисимов. Нападающих задержал январский коронавирус. Который, надеюсь, уже в прошлом.
Наконец, фигурное катание. Короткая программа предстоит мужчинам. Компанию новоявленному олимпийскому чемпиону Марку Кондратюку составят Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Медали разыграют 10-го числа.
После трех дней зимних Игр Россия — на втором месте общего зачета. У нашей команды семь медалей — две золотые, три серебряные и две бронзовые.
На верхней позиции шведы, завоевавшие три награды высшего достоинства. Любопытно, что они не были лидерами общего зачета с 80-х годов прошлого века. Кстати, по золоту мы уже догнали Белую Олимпиаду в Корее.