Прогноз на четвертый день Олимпиады в Пекине

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После провала биатлонисток старта индивидуальной гонки у мужчин ждешь с опасением. Примерно в час дня мы узнаем, смогут ли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили исправить впечатление после удручающей стрельбы девушек.

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Второй комплект наград в санном спорте, на сей раз у женщин. Россию представляют Виктория Демченко и титулованная Татьяна Иванова. Иванова запросто могла взять медали Пхёнчхана, если бы не доклад Макларена. Таня защитила свою честь в Лозаннском арбитраже, однако, МОК так и не отправил нашей «звездочке» приглашение на зимнюю Олимпиаду в Корее. Мотивация для реванша — запредельная.

Привыкаем, что нашим видом спорта с некоторых пор является и сноуборд. Особенно — параллельный гигантский слалом. Завтра — решающие старты в этой дисциплине. У мужчин чуть ли не главным претендентом на победу будет сибиряк Дмитрий Логинов, выигравший два последних чемпионата мира — в 2019-м и 2021-м годах. А у девушек, абсолютно точно, звезда номер один — 18-летняя сахалиночка Софья Надыршина. Излишне добавлять, что она также — действующая чемпионка мира.

Хоккеистки готовятся к принципиальной битве с Финляндией, неизменными соперницами на всех турнирах в матчах за бронзу. Во вторник в 16:10 — встреча группового этапа. А у мужчин — последний тренировочный день перед олимпийским стартом. 9-го числа «Красная Машина» Алексея Жамнова сразится со Швейцарией. Увы, без травмированного форварда СКА Андрея Кузьменко. Зато прилетели в Пекин Плотников и Анисимов. Нападающих задержал январский коронавирус. Который, надеюсь, уже в прошлом.

Наконец, фигурное катание. Короткая программа предстоит мужчинам. Компанию новоявленному олимпийскому чемпиону Марку Кондратюку составят Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Медали разыграют 10-го числа.

После трех дней зимних Игр Россия — на втором месте общего зачета. У нашей команды семь медалей — две золотые, три серебряные и две бронзовые.