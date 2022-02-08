Российская сборная опустилась на третье место на ОИ

После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре китайские спортсмены возглавили медальный зачет. Они завоевали три золотые и две серебряные награды. На второе место опустилась команда Швеции (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей). Сборная России идет третьей (2-3-2).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле и биатлонистов в смешанной эстафете.