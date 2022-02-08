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Олимпиада-2022
3 часа назад

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады

ТАССиещё 1

Российская команда опустилась на третью позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

Российская сборная опустилась на третье место на ОИ
Фото: ТАССТАСС

После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре китайские спортсмены возглавили медальный зачет. Они завоевали три золотые и две серебряные награды. На второе место опустилась команда Швеции (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей). Сборная России идет третьей (2-3-2).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле и биатлонистов в смешанной эстафете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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