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Олимпиада-2022
57 минут назад

Американский фигурист установил новый мировой рекорд

Алиса Селезнёва

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Американский фигурист установил мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе своего выступления Натан Чен прыгнул четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп.

Идеальный прокат в короткой программе и выполнение сложных элементов принесло ему 113,97 балла, что стало новым рекордом. Предыдущий на Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в 2020 году установил японец Юдзуру Ханю. Тогда он набрал 111,82 балла.

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Лучший из россиян - Евгений Семененко - по итогам короткой программы занял седьмое место, набрав 95,76 балла.

Ранее сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Это стало известно уже по итогам произвольного танца. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) опередили ближайших преследователей - сборную США – на 9 баллов.

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