Американский фигурист установил мировой рекорд

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает « Спорт-Экспресс ».

Идеальный прокат в короткой программе и выполнение сложных элементов принесло ему 113,97 балла, что стало новым рекордом. Предыдущий на Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в 2020 году установил японец Юдзуру Ханю. Тогда он набрал 111,82 балла.