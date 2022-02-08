«Вчера ещё было понятно, что Большунов, скорее всего, не побежит. Спринт у нас коньком, так что шансов у Большунова против Клебо почти нет. У Саши впереди важные гонки. Правильно делает, что пропускает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.