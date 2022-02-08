Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Губерниев: шансов у Большунова в спринте против Клебо почти нет. Правильно, что пропускает

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спринт состоится сегодня, 8 февраля.

«Вчера ещё было понятно, что Большунов, скорее всего, не побежит. Спринт у нас коньком, так что шансов у Большунова против Клебо почти нет. У Саши впереди важные гонки. Правильно делает, что пропускает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Русским стоит поскорее признаться»

Напомним, в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Большунов более чем на минуту оторвался от ближайшего преследователя, которым стал его соотечественник Денис Спицов.

Последние новости
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители