Большунов отказался бежать гонку на Олимпиаде

Российский лыжник, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов пропустит спринт Олимпиады-2022. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на его тренера Юрия Бородавко.
Большунов сам предложил пропустить спринт и тренер его поддержал. Бородавко отметил, что спортсмену тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте.
«Да, раньше Саша рвался бежать все. Но то было совсем на другой высоте, где восстановление гораздо быстрее. Теперь же решили не рисковать. И это не я его убедил на сей раз, а он меня», - рассказал тренер.
Мужской и женский спринты ОИ-2022 пройдут 8 февраля. Замены Большунова не будет - от российской команды в спринте примут участие Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев.
Большунов ранее завоевал золото в скиатлоне - смешанной лыжной гонке преследования, проходившей в два этапа по 15 километров. Его медаль стала первым золотом россиян на этой Олимпиаде. Серебро завоевал еще один россиянин - Денис Спицов.