Московские панды дали медальный прогноз для фигуристов на ОИ

Панды в Московском зоопарке предсказали, что российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине больше всего завоюют золотых медалей, сообщила пресс-служба зоопарка.
«Мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы. Поучаствовать в этом мы пригласили гостей – олимпийских чемпионов по фигурному катанию Аделину Сотникову и Дмитрия Соловьева», – говорится в сообщении.
Панде Диндин предложили на выбор три мяча с изображением олимпийских медалей. Вначале панда остановилась у мяча с изображением бронзовой медали, но передумала и схватила мяч с изображением золотой медали.
В честь зимней Олимпиады в Пекине сотрудники зоопарка подготовили для панд торты из льда и бамбука с талисманами Игр – пандой Бин Дуньдунь и китайским фонариком Сюэ Жунжун. Также на тортах разместили олимпийские кольца, сделанные из панда-кейков. Животные сразу же принялись за лакомство.
Ранее российские фигуристы на Олимпиаде стали лучшими в командном турнире.
В Пекине 8 февраля будет разыграно 10 комплектов наград. Определится победитель в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин, за медали поборются конькобежцы на дистанции 1500 метров. Кроме того, награды разыграют в санном спорте, во фристайле и сноуборде. Также пройдут лыжные гонки – мужской и женский спринты.