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Олимпиада-2022
1 час назад

Панды в Московском зоопарке предсказали новое золото российских фигуристов на ОИ

Мир24

Панды в Московском зоопарке предсказали, что российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине больше всего завоюют золотых медалей, сообщила пресс-служба зоопарка.

Московские панды дали медальный прогноз для фигуристов на ОИ
Фото: П/С Московского зоопарка/ТАССП/С Московского зоопарка/ТАСС

«Мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы. Поучаствовать в этом мы пригласили гостей – олимпийских чемпионов по фигурному катанию Аделину Сотникову и Дмитрия Соловьева», – говорится в сообщении.

Панде Диндин предложили на выбор три мяча с изображением олимпийских медалей. Вначале панда остановилась у мяча с изображением бронзовой медали, но передумала и схватила мяч с изображением золотой медали.

В честь зимней Олимпиады в Пекине сотрудники зоопарка подготовили для панд торты из льда и бамбука с талисманами Игр – пандой Бин Дуньдунь и китайским фонариком Сюэ Жунжун. Также на тортах разместили олимпийские кольца, сделанные из панда-кейков. Животные сразу же принялись за лакомство.

Ранее российские фигуристы на Олимпиаде стали лучшими в командном турнире.

В Пекине 8 февраля будет разыграно 10 комплектов наград. Определится победитель в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин, за медали поборются конькобежцы на дистанции 1500 метров. Кроме того, награды разыграют в санном спорте, во фристайле и сноуборде. Также пройдут лыжные гонки – мужской и женский спринты.

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