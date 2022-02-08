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Олимпиада-2022
1 час назад

Променявший США на Россию олимпийский чемпион Уайлд завоевал бронзу Игр-2022

Lenta.ru

Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Променявший США на РФ Уайлд завоевал медаль Игр
Фото: ТАССТАСС

В заезде за третье место 35-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Роланда Фишналлера. Победителем стал австриец Бенжамин Карл. На втором месте расположился Тим Мастняк из Словении.

В 2019 году Уайлд не мог получить доступ к соревнованиям по решению Федерального медико-биологическое агентства России. Он не получал зарплату и не мог попасть на сборы. Из-за возникшей ситуации сноубордист думал о возвращении в США.

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Уайлд имел американское гражданство до 2012 года, когда он получил российский паспорт. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.

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