Россия уступила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Сборная России разместилась на третьей строчке в общем медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает РБК.
Во вторник, 8 февраля, китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золото в биг-эйре, что позволило ее сборной занять первое место. У КНР теперь три золотые и две серебряные медали.
На втором месте оказались шведы с тремя золотыми наградами. На счету российской команды — два золота, три серебра и две бронзы.
Ранее второе место в биг-эйре заняла француженка Тесс Леденцы, третье — швейцарка Матильда Гремо. Россиянка Анастасия Таталина, чемпионка мира 2021 года, пришла к финишу десятой.
Накануне российская сборная по фигурному катанию досрочно завоевала золото в командном турнире. Спортсмены обошли ближайших преследователей из США на 9 баллов.
Напомним, олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения включается фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.