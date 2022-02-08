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Олимпиада-2022
2 часа назад

Россия уступила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Елена Прошина

Сборная России разместилась на третьей строчке в общем медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает РБК.

Россия уступила лидерство в медальном зачете Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник, 8 февраля, китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золото в биг-эйре, что позволило ее сборной занять первое место. У КНР теперь три золотые и две серебряные медали.

На втором месте оказались шведы с тремя золотыми наградами. На счету российской команды — два золота, три серебра и две бронзы.

Ранее второе место в биг-эйре заняла француженка Тесс Леденцы, третье — швейцарка Матильда Гремо. Россиянка Анастасия Таталина, чемпионка мира 2021 года, пришла к финишу десятой.

Накануне российская сборная по фигурному катанию досрочно завоевала золото в командном турнире. Спортсмены обошли ближайших преследователей из США на 9 баллов.

Напомним, олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения включается фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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