Роковой промах лишил Цветкова золота ОИ в биатлоне

Член сборной Олимпийского комитета России Максим Цветков занял четвёртое место по результатам индивидуальной гонки (20 км) по биатлону с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Россиянин, практически, упустил «золото», совершив промах на последнем огневом рубеже.

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После трех стрельб Цветков без ошибок лидировал с неплохим преимуществом. Однако, закрыв почти все мишени на четвёртом рубеже, завершающим выстрелом промахнулся и заработал минуту штрафа.