Терентьев взял бронзу Олимпиады в лыжном спринте

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль в спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».
В финальном забеге Терентьев проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, пришедшему к финишу с лучшим временем в 2.58,06, а также представителю Италии Федерико Пеллегрино.
Другой россиянин Артем Мальцев показал в финале пятый результат. Сергей Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала, а Александр Большунов принял решение отказаться от борьбы на этой дистанции.
Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения включается фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.