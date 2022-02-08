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Олимпиада-2022
35 минут назад

Олимпиада-2022: Терентьев взял бронзу Олимпиады в лыжном спринте

Алиса Селезнёва

Российский лыжник Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль в спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Терентьев взял бронзу Олимпиады в лыжном спринте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финальном забеге Терентьев проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, пришедшему к финишу с лучшим временем в 2.58,06, а также представителю Италии Федерико Пеллегрино.

Другой россиянин Артем Мальцев показал в финале пятый результат. Сергей Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала, а Александр Большунов принял решение отказаться от борьбы на этой дистанции.

Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения включается фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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