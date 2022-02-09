Устюгов заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере

Олимпиада в Пекине станет последней в карьере двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом сообщает 2 со ссылкой на самого спортсмена. Устюгов отметил, что не сможет выдержать еще один олимпийский цикл.
"Мое тело не выдерживает нагрузок. Последний месяц для меня был очень тяжелым, спасибо всем докторам и массажистам, кто работает со мной", – подчеркнул он. Спортсмен также добавил, что на Игры в Пекине его притянули за уши.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Максим Цветков2в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания получил француз Кентен Фийон-Майе.
Спортсмен показал результат 48 минут 47,4 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым к финишу пришел белорус Антон Смольской (+14,8 секунды; 0 промахов). Третьим дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Бе (+31,1; 2).