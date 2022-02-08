Российская фигуристка ответила матом на вопрос журналистки

Российская фигуристка Анастасия Мишина выругалась после вопроса корреспондентки BBC на пресс-подходе после победы в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.
Журналистка поинтересовалась у Анастасии, как она себя чувствует после падения, допущенного накануне во время выступления.
Анастасия не смогла разобрать английскую речь на слух и честно призналась товарищам по команде, что «ни***а не поняла».
Российские фигуристы отреагировали на признание дружным смехом, а затем помогли Мишиной перевести вопрос.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали во время произвольной программы командного турнира. Несмотря на это, спортсмены обогнали конкурентов из Японии, Канады и США.
Напомним, что сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) опередили ближайших преследователей - сборную США – на 9 баллов.