Российская фигуристка ответила матом на вопрос журналистки

Российская фигуристка Анастасия Мишина выругалась после вопроса корреспондентки BBC на пресс-подходе после победы в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналистка поинтересовалась у Анастасии, как она себя чувствует после падения, допущенного накануне во время выступления.

Анастасия не смогла разобрать английскую речь на слух и честно призналась товарищам по команде, что «ни***а не поняла».

Российские фигуристы отреагировали на признание дружным смехом, а затем помогли Мишиной перевести вопрос.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали во время произвольной программы командного турнира. Несмотря на это, спортсмены обогнали конкурентов из Японии, Канады и США.