Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

В заезде за бронзовую медаль он победил итальянца Роланда Фишналлера. Олимпийским чемпионом стал австриец Беньямин Карл, опередивший в финальном заезде Тима Мастняка из Словении.

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Россиянин Дмитрий Логинов уступил Уайлду в 1/4 финала, Андрей Соболев не смог преодолеть квалификацию, Дмитрий Карлагачев не вышел на старт из-за коронавируса.

Уайлду 35 лет, он представляет Центр зимних видов спорта Московской области. На Олимпиаде в Сочи россиянин выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На чемпионате мира 2013 года Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

36-летний Карл впервые стал олимпийским чемпионом, ранее он завоевал две серебряные медали - в параллельном гигантском слаломе (2010) и в параллельном слаломе (2014). Также он является пятикратным чемпионом мира.

Российский сноубордист Вик Уайлд, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине, в телеинтервью нецензурно выругался на русском языке.

Двукратный олимпийский чемпион очень удивился, когда узнал, сколько он выиграл у своего соперника в четвертьфинале. Кореец Ли Сан Хо проиграл Уайлду всего 0,01 секунды.

«0.01? *****, я не знал. Вау!» — ответил Уайлд на вопрос кореспондента.

Финиш заезда за третье место на Олимпиаде в Пекине стал для россиянина Виктора Уайлда эмоциональным моментом. Такое мнение он высказал журналистам.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. В заезде за бронзовую медаль он опередил итальянца Роланда Фишналлера. Олимпийским чемпионом стал австриец Беньямин Карл, опередивший в финальном заезде Тима Мастняка из Словении.

"Если быть честным, я хотел бы видеть себя с золотой медалью, но я осознал, что попал в интересную ситуацию. Если бы я проиграл заезд за бронзу, то ничего не получил бы. Если проигрываешь главный финал, то получишь серебро", - сказал Уайлд.



"Я никогда не участвовал в заезде за бронзу, но это был очень эмоциональный момент - оказаться внизу трассы и пересечь финишную линию", - добавил он.

Кроме того, Уайлд отметил сложность соревнований, в течение которых ему пришлось состязаться с трехкратным чемпионом мира россиянином Дмитрием Логиновым.

"Волшебный день, я показал что могу бороться за медали. Я победил трехкратного чемпиона мира Дмитрия, потом победителя квалификации. Я допустил одну ошибку в плане психологии, мог бы быть сейчас с золотой медалью, но я рад бронзе. Я желаю всего наилучшего Диме, он очень талантливый. Это был сложный заезд, но в этот раз я победил", - заключил Уайлд.

Российский сноубордист Виктор Уайлд принял решение завершить свою профессиональную карьеру после того, как завоевал личную медаль на Олимпийских играх в Пекине.

«Мне трудно подобрать слова, их немного. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то завершу карьеру. Медаль есть», — передает слова Уайлда «Матч ТВ».

Двукратный олимпийский чемпион и бронзовый медалист Игр в Пекине российский сноубордист Виктор Уайлд может продолжить карьеру. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Он сам говорил, что этот сезон заключительный. Я отнесусь нормально к любой ситуации. Может продолжить, если чувствует силы", - сказал Тихомиров.

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала бронзовую медаль российского сноубордиста Виктора Уайлда на Олимпийских играх в Пекине.

«В душе я ожидала медали от Вика. Человек, который влюбился в Россию, готов выступать — молодец и красавец, поздравляю! Я знаю Уайлда лично, не так давно с ним виделись, такие слова хорошие говорил про Россию. Виктор — пример настоящего спортсмена», — передает слова Журовой «Чемпионат».

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, на Играх-2014 в Сочи Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом.

«Нужно приветствовать стремление Уайлда. Он столько лет выступает за Россию! Вик — молодец! Большое ему спасибо! Надо его поздравить. Надеюсь, он будет передавать опыт молодым. Искренне надеюсь, что Россия стала для него родиной.



Любая медаль в копилку — салют и успех. И отличный ответ всем тем, кто пытается безуспешно всеми неспортивными методами принизить российский спорт», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российский сноубордист Виктор Уайлд, представляющий Татарстан, может получить звание почетного гражданина Казани или Татарстана. Такую возможность обсудят, сообщил ТАСС во вторник министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Министерство обсудит возможность обращения к руководству города и республики о присуждении Виктору Уайлду звания почетного гражданина. Необходимо изучить все условия", - сказал Владимир Леонов.

Он также напомнил, что для призеров Олимпиады существуют материальные поощрения. Как уточнили в пресс-службе министерства, победители Олимпийских игр от республики получат 4 млн рублей, серебряные призеры - 2,5 млн рублей, бронзовые - 1,7 млн.

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд к золотым наградам Сочи-2014 добавил бронзу Игр в Пекине. 35-летний сноубордист сенсационно стал третьим на главном старте четырехлетия после долгого простоя в результатах. Медаль Вика удивляет еще больше, если вспомнить, в каком состоянии спортсмен был всего три года назад. Его отказался финансировать прежний регион, ФМБА не хотело давать медицинский допуск, а сам Уайлд страдал от тяжелой депрессии. Отсутствие результатов и мотивации, проблемы со здоровьем и неясный статус. До возвращения в Америку либо завершения карьеры оставался всего лишь шаг. Но ставшего лишним в Красноярске Вика приютили в Татарстане.

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Уайлд преподнес нам всем урок. Не стоит ставить крест на олимпийских чемпионах, тем более двукратных. Про Вика с 2014 года уже словно все забыли. Недоброжелатели и вовсе говорили, что его медали Сочи — случайные. Подтвердить свой элитный статус на крупных турнирах не мог, а к Пхенчхану в 2018-м и вовсе подошел в разобранном состоянии. Как поделился с «СЭ» перед вылетом в Пекин спортсмен, тогда он переживал тяжелое для себя время. Было много сложностей вне сноуборда, из-за которых сконцентрироваться на своей основной работе не получалось. На Игры в Южную Корею он даже не сильно хотел ехать. Все шло к тому, что он завершит карьеру. По крайней мере наши чиновники намекали на необходимость искать себя в чем-то другом. Недаром Вик так много говорил о странном отношении в России к возрастным спортсменам.

Были проблемы с получением медицинского допуска от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сначала вопросы у врачей возникли к экс-супруге Уайлда Алене Заварзиной. Спустя год засомневались в ФМБА и в способности выступать на высшем уровне самого Уайлда. Заварзина в итоге сдалась и завершила карьеру — сейчас она работает модным дизайнером в Лондоне. Но Вик обожает сноуборд и до последнего цеплялся за свои шансы. В сборную России он перешел в 2012-м, а в 2019-м вполне мог вернуться обратно в США. Что делать, если новая родина не дает выступать? В дело вмешался тогдашний министр спорта Павел Колобков. Он принял на себя роль переговорщика между медиками и спортсменом, одобрил прохождение Уайлдом обследования в частной клинике в Австрии и вернул того в сборную. Но долго радоваться не пришлось.

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Проходит несколько месяцев — и новая незадача. В Красноярском крае, который взял на себя ответственность оплачивать тренировки и выступления Уайлда, задумались о целесообразности дальнейшей поддержки ветерана. В параллельном слаломе возрастные райдеры встречаются, но у нас после триумфа Сочи подросло сильное новое поколение. Так зачем держать на зарплате чемпиона прошлых лет? За Вика снова вступился Колобков. Он нашел для Уайлда новый регион, договорился о переходе русского американца в Татарстан. «Теперь я еще и татарин», — шутил тогда Вик, хотя ситуация была для него не самая веселая. Говорят, что Казань приютила двукратного олимпионика в обмен на федеральную поддержку новых заявок республики на крупные международные турниры.

Больших денег на Волге, в отличие от Сибири, Уайлду платить не стали. 150 тысяч рублей — зарплата, еще порядка 600 тысяч на экипировку. В регионе не скрывали, что не сильно верят во вторую молодость парня, но условия постарались создать максимальные. В частности, Вик приобрел несколько новых сноубордов, и прогресс этого сезона он связывает как раз со сменой снаряжения. «Со сноубордом нужно говорить на одном языке, стать единым целым. Вы должны работать вместе, и от того, насколько вам легко управлять своей доской, зависит очень многое. С предыдущей были некоторые сложности, она не очень хорошо подходила под мой стиль», — объяснял сноубордист. Зимой ему пришлось непросто — он разошелся с Заварзиной, зато в спорте дела стали налаживаться. С каждым этапом Кубка мира Вик был быстрее, а трасса Пекина отлично подходит скоростным качествам райдера. Он обещал пошуметь в Китае — и свое слово сдержал.

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Бронзовая медаль — отличный момент для завершения карьеры, хотя, как оказалось, ссылки на возраст Уайлда не совсем разумны. К примеру, в битве за бронзу он обыграл 42-летнего итальянца Фишналлера. Вику 35, и теоретически увидеть его в Милане в 2026-м мы бы могли. Но вот сам Уайлд, судя по всему, решил отдохнуть от сноуборда. Медаль в Пекине всем все доказала, и главную задачу спортсмен для себя выполнил. Обязательств перед сборной у Вика тоже не осталось. У нас есть Дмитрий Логинов и Андрей Соболев, София Надыршина. Игры в Китае для них стали провалом, а значит, свое они возьмут уже в Италии. Как отметил сам Уайлд, за 10 лет, пока он в российском сноуборде, уровень развития этого вида спорта и отношение к нему в стране кардинально изменились.