Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпиаде-2022 в Пекине

Елена Прошина

Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине. Ее результат составил 3.54,507 секунды.

Саночница Иванова завоевала бронзу на Олимпиаде-2022 в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обладательницей звания олимпийской чемпионки стала саночница из Германии. Второе место заняла ее соотечественница Анна Беррейтер. Немецкие спортсменки прошли дистанцию за 3.53,454 и 3.53,947 секунды соответственно.

Бронза Ивановой стала первой медалью российских саночниц в истории Олимпийских игр. Ранее успеха добивались лишь советские спортсменки: Вера Зозуля первой финишировала на Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Тогда же бронзу завоевала Ингрида Амантова.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Максим Цветков пришел четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания досталось французу Кентену Фийону-Майе.

До этого двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители