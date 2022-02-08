Саночница Иванова завоевала бронзу на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине. Ее результат составил 3.54,507 секунды.

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Обладательницей звания олимпийской чемпионки стала саночница из Германии. Второе место заняла ее соотечественница Анна Беррейтер. Немецкие спортсменки прошли дистанцию за 3.53,454 и 3.53,947 секунды соответственно.

Бронза Ивановой стала первой медалью российских саночниц в истории Олимпийских игр. Ранее успеха добивались лишь советские спортсменки: Вера Зозуля первой финишировала на Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде. Тогда же бронзу завоевала Ингрида Амантова.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Максим Цветков пришел четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания досталось французу Кентену Фийону-Майе.