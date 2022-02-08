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Олимпиада-2022
1 час назад

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде-2022 отменили из-за обнаруженного у американца COVID

Елена Прошина

Церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине отменили из-за положительного теста на коронавирус у американца Винсента Чжоу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник близкий к организации мероприятия.

Церемонию награждения российских фигуристов отменили из-за американца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника газеты, организаторы церемонии посчитали, что все американцы, участвовавшие в турнире, близко контактировали с Чжоу, поэтому торжественное награждение лучше отложить.

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Первоначально мероприятие планировали провести в понедельник, 7 февраля, но сдвинули на вторник. Церемония должна была пройти сегодня в 16:05 по московскому время, но за два часа до начала ее снова отменили. Дата и время, на которые перенесли награждение, остаются пока неизвестными.

Сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине, обойдя другие страны. Первое место РФ принесли Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева.

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