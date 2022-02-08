Церемонию награждения российских фигуристов отменили из-за американца

Церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине отменили из-за положительного теста на коронавирус у американца Винсента Чжоу . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник близкий к организации мероприятия.

По словам собеседника газеты, организаторы церемонии посчитали, что все американцы, участвовавшие в турнире, близко контактировали с Чжоу, поэтому торжественное награждение лучше отложить.

Первоначально мероприятие планировали провести в понедельник, 7 февраля, но сдвинули на вторник. Церемония должна была пройти сегодня в 16:05 по московскому время, но за два часа до начала ее снова отменили. Дата и время, на которые перенесли награждение, остаются пока неизвестными.