Церемонию награждения российских фигуристов отменили из-за американца

Церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине отменили из-за положительного теста на коронавирус у американца Винсента Чжоу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник близкий к организации мероприятия.
По словам собеседника газеты, организаторы церемонии посчитали, что все американцы, участвовавшие в турнире, близко контактировали с Чжоу, поэтому торжественное награждение лучше отложить.
Первоначально мероприятие планировали провести в понедельник, 7 февраля, но сдвинули на вторник. Церемония должна была пройти сегодня в 16:05 по московскому время, но за два часа до начала ее снова отменили. Дата и время, на которые перенесли награждение, остаются пока неизвестными.
Сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине, обойдя другие страны. Первое место РФ принесли Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева.