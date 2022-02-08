Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
Олимпиада-2022
2 часа назад

Сборная ОКР опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады

Москва24

Сборная Олимпийского комитета России опустилась на седьмое место в медальном зачете зимних Игр в Пекине.

Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Фото: ТАСС/EPA/Diego AzubelТАСС/EPA/Diego Azubel

Во вторник, 8 февраля, российские спортсмены завоевали три бронзовые медали. Третьи места в соревнованиях заняли сноубордист Виктор Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова.

Всего в активе российских олимпийцев 10 медалей – пять бронзовых, три серебряные и две золотые. По общему количеству наград сборная ОКР занимает первое место.

Первое место в медальном зачете Олимпиады занимает сборная Швеции (четыре золота, одно серебро и одна бронза), на втором расположилась команда Нидерландов (три золота, три серебра и одна бронза), а третью строчку делят Германия и Китай (по три золота и два серебра).

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Максим Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпийских играх. Золото состязания получил француз Кентен Фийон-Майе.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители