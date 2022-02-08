Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Клебо оценил шансы Большунова в классической разделке на ОИ-2022

RT на русском

Четырёхкратным олимпийский чемпион Йоханнес Клебо оценил шансы олимпийского чемпиона в скиатлоне Александра Большунова в индивидуальной гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Клебо оценил шансы Большунова в классической разделке на Олимпиаде-2022
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Он пропустил спринт? Ну, а я брал выходной в воскресенье. Так что мы в равных условиях», — цитирует Клебо Adressa.

Он также отметил, что именно он и Большунов являются главными фаворитами гонки. Оба выиграли по олимпийской медали на Играх в Пекине.

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Вяльбе рассказала о причине невыхода лыжницы Юлии Ступак в финал спринта на Олимпиаде в Пекине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители