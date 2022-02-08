Клебо оценил шансы Большунова в классической разделке на Олимпиаде-2022

Четырёхкратным олимпийский чемпион Йоханнес Клебо оценил шансы олимпийского чемпиона в скиатлоне Александра Большунова в индивидуальной гонке классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

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«Он пропустил спринт? Ну, а я брал выходной в воскресенье. Так что мы в равных условиях», — цитирует Клебо Adressa.

Он также отметил, что именно он и Большунов являются главными фаворитами гонки. Оба выиграли по олимпийской медали на Играх в Пекине.

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.