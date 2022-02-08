Фанаты фигуриста Ханю пригрозили россиянину Мозалеву смертью

Фанаты японского фигуриста Юдзуры Ханю обвинили россиянина Андрея Мозалева в провале своего кумира в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине и стали желать ему смерти в социальных сетях. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ханю набрал за короткую программу 95,15 балла. Свою ошибку на четверном сальхове он объяснил ямой во льду. Фанаты фигуриста сразу же взялись за расследование и нашли виноватого — Андрея Мозалева.

По мнению поклонников Ханю, россиянин слишком часто оказывался рядом с японцем на разминке и мешал ему. Кроме того яму во льду, из-за которой ошибся японский фигурист, тоже сделал именно Мозалев, считают фанаты.

Свои обвинения и угрозы поклонники Ханю стали писать россиянину в Instagram, который из-за их обилия пришлось даже закрыть на несколько часов. Тогда все свои усилия фанаты направили в Twitter. Там Мозалеву, в том числе, начали желать смерти.