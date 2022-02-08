Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
Олимпиада-2022
31 минуту назад

Фанаты фигуриста Ханю желают смерти россиянину Мозалеву

Елена Прошина

Фанаты японского фигуриста Юдзуры Ханю обвинили россиянина Андрея Мозалева в провале своего кумира в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине и стали желать ему смерти в социальных сетях. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фанаты фигуриста Ханю пригрозили россиянину Мозалеву смертью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ханю набрал за короткую программу 95,15 балла. Свою ошибку на четверном сальхове он объяснил ямой во льду. Фанаты фигуриста сразу же взялись за расследование и нашли виноватого — Андрея Мозалева.

По мнению поклонников Ханю, россиянин слишком часто оказывался рядом с японцем на разминке и мешал ему. Кроме того яму во льду, из-за которой ошибся японский фигурист, тоже сделал именно Мозалев, считают фанаты.

Церемонию награждения российских фигуристов отменили из-за американца

Свои обвинения и угрозы поклонники Ханю стали писать россиянину в Instagram, который из-за их обилия пришлось даже закрыть на несколько часов. Тогда все свои усилия фанаты направили в Twitter. Там Мозалеву, в том числе, начали желать смерти.

На данный момент Ханю находится на восьмом месте в рейтинге после короткой программы, российский фигурист — на 23-м, он набрал 77,05 балла. С произвольной программой спортсмены выступят 10 февраля.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители