Фанаты японского фигуриста Юдзуру Ханю, провалившего короткую программу, начали атаковать в социальных сетях россиянина Андрея Мозалева, обвиняя его в провале японца. Об этом сообщает "СЭ".

После проката короткой программы Ханю занял восьмое место, набрав 95,15 балла. Свою неудачу он объяснил ямой во льду. Фанаты японца, в свою очередь, обвинили во всем Мозалева. Некоторым не понравилось, что российский фигурист находился слишком близко к японскому спортсмену во время разминки и, по мнению фанатов, мешал Ханю.

Мозалев отключил комментарии в Instagram, но агрессия перешла в японский Twitter, где ему желают смерти и всячески угрожают.

По итогам короткой программы, Мозалев находится на 23-м месте. Произвольную программу фигуристы покажут 10 февраля. Ранее серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух оценил выступление Марка Кондратюка в короткой программе на Олимпиаде в Пекине и объяснил, что нужно российским фигуристам для того, чтобы выйти на мировой уровень.