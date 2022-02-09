Скандал на Олимпиаде-2022: российским фигуристам не вручают золото

Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине могли перенести из-за допинг-теста одного из российских спортсменов. Об этом сообщает портал Inside the Games без ссылки на источник.
В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили, что причиной переноса стала ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.
В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что новая дата церемонии пока не известна.
«Я практически ничего не могу об этом сказать. Единственное, что нам известно, это то, что нужна юридическая консультация с федерацией. Пока вопрос только что возник, мы сразу сообщим, когда все узнаем», - сказал он.