Американка завоевала золото в сноуборд-кроссе на ОИ-2022

Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финальном заезде она заняла первое место. Серебро завоевала француженка Хлоэ Треспёш, бронзовая медаль досталась канадке Мериете Один.

Фото: EZRA SHAW/GETTY IMAGES EZRA SHAW/GETTY IMAGES

Ранее российская сноубордистка Александра Паршина не смогла выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В четвертьфинале российская спортсменка показала четвёртый, последний результат в своём заезде.

Ранее другие россиянки, выступавшие в 1/8 финала, не пробились в четвертьфинал. Мария Васильцова показала в своём заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская — четвёртый, Кристина Пауль — третий.