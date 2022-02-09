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Олимпиада-2022
1 час назад

«Ужас какой-то»: Бестемьянова о допинге у российского фигуриста

News.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала NEWS.ru ситуацию с подозрением в допинге одного из российских фигуристов. Она назвала ситуацию ужасом. Имя подозреваемого фигуриста не называлось.

«Ужас какой-то»: Бестемьянова о допинге у российского фигуриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это ужас какой-то. Нужно получить официальную информацию. Пока говорить что-либо нет смысла. У нас нет на руках никаких результатов тестов, — сказала Бестемьянова.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. Из-за этого была отложена церемония награждения призёров командного турнира.

Как сообщал портал Inside the Games, подозрительный тест неизвестным российским фигуристом или фигуристкой был сдан перед Олимпиадой в Пекине. Если информация подтвердится, то сборную России могут лишить медали Олимпиады. В составе команды, завоевавшей золото командного турнира, выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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