Лежала и не двигалась. Жесткая авария с российской спортсменкой на Олимпиаде-2022

С россиянкой Кристиной Пауль всё в порядке, а вот Вендулу Гопьякову спасатели эвакуировали с трассы на носилках.

Соревнования по сноуборд-кроссу ожидаемо прошли без особого успеха для россиянок. Хотя одна из российских спортсменок случайно оказалась причастной к неприятному инциденту – падению чешки Вендулы Гопьяковой, которую в итоге эвакуировали с трассы на носилках.Что же произошло?

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Лежала на трассе без движения

В седьмом заезде 1/8 финала участвовали четыре спортсменки: американка Файе Гулини, канадка Тесс Критчлоу, чешка Вендула Гопьякова и лидер сборной России Кристина Пауль.

В лидеры сразу выбилась Гулини, первую часть трассы на второй позиции шла Пауль, однако потом она начала отставать и пропустила вперёд Критчлоу. Между тем Гопьякова стабильно ехала на последнем месте. На одном из заключительных поворотов чешка почти догнала россиянку, однако совершила ошибку. Не рассчитав дистанцию до Пауль, Гопьякова спровоцировала жёсткую аварию с Кристиной, зацепив своим бордом край доски нашей спортсменки. После контакта Вендула потеряла равновесие и на высокой скорости упала, сильно ударившись спиной и головой о снег. Россиянка же продолжила заезд, в котором стала третьей.

Подняться самостоятельно Гопьякова не смогла. Она лежала на трассе и не двигалась, пока соперницы финишировали. Вскоре за чешкой отправили бригаду спасателей. Врачи довольно долго осматривали спортсменку перед тем, как положить её на носилки. Спасательная операция продолжалась больше 10 минут. На это время соревнования были приостановлены. После того как Вендулу погрузили на носилки, спасатели аккуратно увезли её с трассы.

Россиянка не виновата

Вины Кристины Пауль в инциденте нет, чешка сама наехала на борд россиянки, которая располагалась впереди. Хоть столкновение и не сказалось на Пауль, Кристина пройти в четвертьфинал не смогла. Впрочем, неудачными заезды стали и для других россиянок: Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская выбыли в 1/8 финала, Александра Паршина же дошла до четвертьфинала, где финишировала третьей и не смогла пробиться в полуфинал.

Падение Гопьяковой было не единственным в соревнованиях по контактному сноуборд-кроссу. Чаще всего спортсменки вставали сами и продолжали выступление. Однако помощь спасателей потребовалась итальянке Микеле Мойоли, которая упала в малом финале и разбила лицо, тем не менее трассу сноубордистка покинула сама.

Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала американка Линдси Джейкобеллис, серебро досталось француженке Хлоэ Треспёш, а бронза — канадке Мериете Один.