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Олимпиада-2022
1 час назад

Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ на Олимпиаде-2022

Алиса Селезнёва

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после высказывания журналиста NRK о победе россиян на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

«Недоумки»: Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт заявил, что российский лыжник Александр Большунов показал на Играх в Пекине великолепный результат, завоевав золото, но «проблема в том, что он и другие российские спортсмены не должны были выйти на старт этой Олимпиады».

По словам Вяльбе, такие заявления – это «нарушение всех мыслимых или немыслимых законов».

«Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды», - заявила она.

Президент Федерации лыжных гонок России потребовала публичных извинений от NRK и сообщила, что «объявила бойкот норвежским СМИ».

«Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — сказала Вяльбе.

Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения включается фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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