Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады

Спортивный юрист Артем Пацев оценил возможные последствия для российской сборной из-за подозрительного допинг-теста фигуриста на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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По словам эксперта, автоматическое лишение золотых медалей и аннулирование результатов возможно только в том случае, если положительная допинг-проба взята непосредственно во время соревнований. Пацев отметил, что если речь о другом сценарии, то обсуждать возможные санкции бессмысленно: вариантов развития событий очень много.

Ранее хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что не верит в нарушение одним из фигуристов сборной антидопинговых правил. Специалист убежден, что у российских спортсменов просто не было возможности употребить допинг. Он назвал ситуацию вокруг победителей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию цирком.