Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев на Олимпиаде-2022

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в первом матче на олимпийском турнире в Пекине со счетом 1:0. Единственную шайбу за 2,7 секунды до конца первого периода первого периода забросил Антон Слепышев, сообщает РИА Новости.

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Ворота в неприкосновенности сохранил Иван Федотов, который отразил 33 броска. Россияне нанесли 30 бросков в створ. Они провели в большинстве три минуты 39 секунд (против 7.39 у швейцарцев).

Российская команда на групповом этапе также встретится в матчах с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Напомним, в 1/4 финала олимпийского турнира выходят победители трех квартетов, а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные восемь команд встретятся в раунде плей-офф.