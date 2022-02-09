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Олимпиада-2022
2 часа назад

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии в первом матче на олимпийском турнире в Пекине со счетом 1:0. Единственную шайбу за 2,7 секунды до конца первого периода первого периода забросил Антон Слепышев, сообщает РИА Новости.

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ворота в неприкосновенности сохранил Иван Федотов, который отразил 33 броска. Россияне нанесли 30 бросков в створ. Они провели в большинстве три минуты 39 секунд (против 7.39 у швейцарцев).

Российская команда на групповом этапе также встретится в матчах с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Напомним, в 1/4 финала олимпийского турнира выходят победители трех квартетов, а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные восемь команд встретятся в раунде плей-офф.

Ранее сообщалось, что во время матча между сборными России и Швейцарии произошла драка на Олимпиаде в Пекине. После одной из атак россиян у ворот соперников произошла стычка, которая привела к штрафам за грубость. Его получили по два спортсмена из каждой команды.

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