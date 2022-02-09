СМИ: российские фигуристы попали в допинг-скандал на Олимпиаде-2022

«Представляете, сейчас спортсменам три дня сидеть в такой обстановке и им скоро самим выступать, кто-то уже начал, но кому-то еще предстоит. И такая ситуация - вчера ты был олимпийским чемпионом, а сегодня у тебя отбирают медаль, и никто пока не понимает, по какой причине потому, что официальные источники еще ничего не озвучили. Это часть такой информационной борьбы, к сожалению, против нас», - сказала Журова.