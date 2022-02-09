СМИ: российские фигуристы попали в допинг-скандал на Олимпиаде-2022

По данным СМИ, церемония награждения российских фигуристов, выигравших олимпийский командный турнир, задержана из-за положительного допинг-теста одного из спортсменов. В Кремле призывают дождаться официальных результатов, а источники говорят о «колоссальном давлении США». Что происходит на Играх в Пекине, разбирался «Рамблер».
Сборная России 7 февраля досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) опередили ближайших преследователей - сборную США – на 9 баллов.
Церемония награждения россиян была перенесена. По данным издания Inside The Games причиной этого стали проблемы, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Между тем, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что причиной переноса стала ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).
В свою очередь вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подчеркнул, что «никакой официальной информации нет».
«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую», - пояснил Лакерник изданию «Спорт-Экспресс».
В Кремле призвали не ориентироваться на сообщения прессы о причинах задержки награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде и дождаться официальных заявлений, пишет РИА Новости.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте все-таки судить по официальным заявлениям. Пока это только опять же какие-то источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь» сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что МОК решает судьбу российских спортсменов «под колоссальным давлением США».
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, сообщения о переносе церемонии награждения из-за допинга у российского спортсмена являются частью информационной кампании, сообщает РИА Спорт.
«Представляете, сейчас спортсменам три дня сидеть в такой обстановке и им скоро самим выступать, кто-то уже начал, но кому-то еще предстоит. И такая ситуация - вчера ты был олимпийским чемпионом, а сегодня у тебя отбирают медаль, и никто пока не понимает, по какой причине потому, что официальные источники еще ничего не озвучили. Это часть такой информационной борьбы, к сожалению, против нас», - сказала Журова.
Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения включается фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.