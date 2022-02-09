Норвежский журналист о бойкоте Вяльбе: то, чем она занимается, — чистый театр

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на бойкот главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
"То, чем она (Вяльбе. — Прим. "Газета.ru") занимается, — чистый театр. Я бы хотел, чтобы Елена Вяльбе прочитала то, что я написал, и рассказала, что она думает об Играх в Сочи-2014. Раз уж она бойкотирует всю норвежскую прессу, это кое-что говорит о том, с каким мировоззрением она живёт", — сообщает слова журналиста издание Dagbladet.
После победы Алесакндра Большунова в скиатлоне на ОИ-2022 Сальтведт заявил, что нашего лыжника и всех российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине, из-за чего Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.
"Я, в отличие от нее, могу вообще на это не реагировать. Она делает все, чтобы попытаться говорить о чем-то другом, а не о том, что происходит на самом деле. Это ее работа, и она обычно так делает", — добавил норвежский журналист.
6 февраля на ОИ в Пекине был разыгран комплект медалей в мужском скиатлоне на 30км. Первое и второе места заняли представители России Александр Большунов и Денис Спицов соответственно. Бронзовая медаль у финна Ииво Нисканена.