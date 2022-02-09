Норвежский журналист о бойкоте Вяльбе: то, чем она занимается, — чистый театр

"То, чем она (Вяльбе. — Прим. "Газета.ru") занимается, — чистый театр. Я бы хотел, чтобы Елена Вяльбе прочитала то, что я написал, и рассказала, что она думает об Играх в Сочи-2014. Раз уж она бойкотирует всю норвежскую прессу, это кое-что говорит о том, с каким мировоззрением она живёт", — сообщает слова журналиста издание Dagbladet.